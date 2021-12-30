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Спорт

Путин подписал закон о введении Fan ID

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении паспорта болельщика — Fan ID

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает Дмитрий Свищев, глава комитета Госдумы по спорту, мера не должна отрицательно отразиться на заполняемости стадионов. Он подчеркнул, что оформление паспорта болельщика займет не более пяти минут на портале «Госуслуги».

17 декабря Госдума приняла закон о введении паспорта болельщика. Это вызвало резкий протест со стороны болельщиков, в частности поклонников санкт-петербургского «Зенита», которые назвали данную меру репрессивной. В руководстве «Зенита» сообщили о готовности вести диалог с фанатами.

Fan ID был опробирован в ходе чемпионата мира-2018 в России. Для прохода на трибуну каждый болельщик обязан был иметь персонифицированную карту зрителя. Кроме того, наличие Fan ID освобождало иностранных болельщиков от оформления российской визы.

Николай Костюков
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