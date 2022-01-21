В Москве нашли следы ограбивших вдову Градского

В Москве сотрудниками полиции найден белый Mercedes, на котором скрылись ограбившие вдову композитора Александра Градского Марину Коташенко преступники. Об этом сообщает «МК».

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили следы грабителей в одном из дворов в районе Сокольники. «Машина найдена без номерных знаков. Судя по слою снега, она стояла там несколько дней. Автомобиль будут исследовать на специальной стоянке», — пишет издание.

Полицейские пока не задержали подозреваемых в совершении нападения на вдову народного артиста. Официальной информации по данной ситуации пока нет.

Об ограблении вдовы Градского на трассе в подмосковном Наро-Фоминске стало известно 16 января. Трое вооруженных мужчин сымитировали ДТП, после чего подсели в автомобиль к Коташенко, заставили ее вернуться в подмосковный дом и похитили 100 миллионов рублей. В организации ограбления заподозрили прислугу в доме вдовы известного певца.