Раскрыта информация о задержании подозреваемых в нападении на вдову Градского

Полиция Подмосковья пока не задержала подозреваемых в совершении нападения на вдову народного артиста России Александра Градского Марину Коташенко. Такую информацию раскрыл РИА Новости источник в правоохранительных органах.

«Подозреваемых по данному делу пока не задерживали», — сказал собеседник агентства, комментируя информацию ряда СМИ о задержании возможных злоумышленников. Официальной информации по данной ситуации пока нет.

Об ограблении вдовы Градского на трассе в подмосковном Наро-Фоминске стало известно 16 января. Трое вооруженных мужчин сымитировали ДТП, после чего подсели в автомобиль к Коташенко, заставили ее вернуться в подмосковный дом и похитили 100 миллионов рублей. В организации ограбления заподозрили прислугу в доме вдовы известного певца.