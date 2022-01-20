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Раскрыта информация о задержании подозреваемых в нападении на вдову Градского

РИА Новости: полиция не задержала подозреваемых в нападении на вдову Градского Коташенко
Александр Градский и Марина Коташенко

Александр Градский и Марина Коташенко. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Полиция Подмосковья пока не задержала подозреваемых в совершении нападения на вдову народного артиста России Александра Градского Марину Коташенко. Такую информацию раскрыл РИА Новости источник в правоохранительных органах.

«Подозреваемых по данному делу пока не задерживали», — сказал собеседник агентства, комментируя информацию ряда СМИ о задержании возможных злоумышленников. Официальной информации по данной ситуации пока нет.

Об ограблении вдовы Градского на трассе в подмосковном Наро-Фоминске стало известно 16 января. Трое вооруженных мужчин сымитировали ДТП, после чего подсели в автомобиль к Коташенко, заставили ее вернуться в подмосковный дом и похитили 100 миллионов рублей. В организации ограбления заподозрили прислугу в доме вдовы известного певца.

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Марина Совина
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