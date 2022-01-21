Бывший чеченский судья рассказал о пытках в резиденции Рамзана Кадырова

Бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев рассказал, что его сын Ибрагим подвергался пыткам в резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом Янгулбаев заявил в интервью Znak.com.

По словам экс-судьи, власти региона уже давно оказывают давление на его семью. Сыновей Янгулбаева подозревают в причастности к признанному экстремистским Telegram-каналу 1ADAT.

В 2015 году чеченские силовики провели обыск в квартире экс-судьи в Грозном, в ходе которого он и его дети были избиты. После этого Ибрагима увезли в резиденцию Кадырова, а от самого Янгулбаева потребовали написать заявление о сложении судейских полномочий.

По словам экс-судьи, пытками сына занимались лично Кадыров, который «встал ногами на его шею», а также председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

«Нас с Абубакаром сначала тоже отвезли туда. Ибрагима еще при нас начали избивать, потом продолжили, когда нас отпустили. Абубакар Ибрагима пытался собой закрыть, его тоже начали бить. Тогда я не выдержал уже, накинулся на них. Рамзану говорю: "Вы что делаете вообще?!"» — рассказал Янгулбаев.

Позже на Ибрагима завели уголовное дело 282-й статье УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), из-за которого он полтора года пробыл в СИЗО, а сам Янгулбаев сложил полномочия и в 2017 году уехал из Чечни.

Помимо этого, бывший судья рассказал, что его сына, Абубакара Янгулбаева, в декабре 2021 года задерживали в Пятигорске. Абубакар тогда работал в «Комитете против пыток» (в 2015 году, после внесения Минюстом в реестр иноагентов, организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица).

У него провели обыск, после которого силовики намекнули, что если сын Янгулбаева не уедет из страны, то может попасть в тюрьму.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» экс-судья рассказал о том, как проходило задержание его жены. По его словам, сигнал, что они с женой дома, чеченским силовикам подал участковый.

В пятницу, 21 января, «Комитет против пыток» сообщил, что представившиеся чеченскими силовиками вооруженные люди в гражданской одежде и масках вломились в квартиру экс-судьи Верховного суда Чечни в Нижегородской области, откуда похитили его больную диабетом жену.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что эта история звучит фантастично, и сначала надо дождаться ее официальных подтверждений.