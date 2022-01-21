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Клуб КХЛ отреагировал на фотосессию порнозвезды в свитере команды

Омский «Авангард» прокомментировал фото Евы Эльфи в свитере команды

Фото: Instagram

В омском «Авангарде» отреагировали на фотосессию в исполнении российской порнозвезды Евы Эльфи (Eva Elfie). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В пресс-службе клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) отметили, что подобная акция говорит о популярности бренда «Авангарда». Также в комментарии отмечается, что фотосессия не была инициативой омичей. Интеграцию предложил партнер производителя клубной атрибутики.

Ранее 21 января Юлия Романова (настоящее имя порноактрисы — прим. «Ленты.ру») опубликовала в Instagram фотосессию в клубном свитере «Авангарда». Эльфи — уроженка Омска.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) приостановлен из-за пандемии коронавируса. Омичи занимают пятое место в турнирной таблице Восточной Конференции.

Николай Костюков
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