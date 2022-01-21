Порнозвезда поддержала клуб КХЛ фотосессией
Порнозвезда из Омска Ева Эльфи поддержала «Авангард» снимками в свитере клуба КХЛ
Российская порнозвезда Юлия Романова, известная под псевдонимом Ева Эльфи (Eva Elfie), поддержала омский «Авангард». Пост доступен в Instagram актрисы.
В описании поста Романова отметила, что решила поддержать клуб перед плей-офф. «Омск известен благодаря нескольким вещам: сгущенке, "Авангарду" и мне», — отметила порноактриса.
Романова — уроженка Омска. Россиянка представила фотосессию в свитере клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). За два часа с момента публикации пост набрал более 60 тысяч лайков.
Регулярный чемпионат КХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. После 47 матчей «Авангард» занимает пятое место в Восточной конференции.