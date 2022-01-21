Порнозвезда поддержала клуб КХЛ фотосессией

Российская порнозвезда Юлия Романова, известная под псевдонимом Ева Эльфи (Eva Elfie), поддержала омский «Авангард». Пост доступен в Instagram актрисы.

В описании поста Романова отметила, что решила поддержать клуб перед плей-офф. «Омск известен благодаря нескольким вещам: сгущенке, "Авангарду" и мне», — отметила порноактриса.

Романова — уроженка Омска. Россиянка представила фотосессию в свитере клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). За два часа с момента публикации пост набрал более 60 тысяч лайков.

Регулярный чемпионат КХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. После 47 матчей «Авангард» занимает пятое место в Восточной конференции.