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Спорт

Порнозвезда поддержала клуб КХЛ фотосессией

Порнозвезда из Омска Ева Эльфи поддержала «Авангард» снимками в свитере клуба КХЛ

Фото: Instagram

Российская порнозвезда Юлия Романова, известная под псевдонимом Ева Эльфи (Eva Elfie), поддержала омский «Авангард». Пост доступен в Instagram актрисы.

В описании поста Романова отметила, что решила поддержать клуб перед плей-офф. «Омск известен благодаря нескольким вещам: сгущенке, "Авангарду" и мне», — отметила порноактриса.

Романова — уроженка Омска. Россиянка представила фотосессию в свитере клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). За два часа с момента публикации пост набрал более 60 тысяч лайков.

Регулярный чемпионат КХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. После 47 матчей «Авангард» занимает пятое место в Восточной конференции.

Николай Костюков
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