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Необычный гусь рассмешил пользователей сети и стал мемом

Фото толстого гуся позабавило пользователей Twitter и стало мемом

Фото: Leeber / Flickr

Пользователь Twitter с ником Croix S. Almer опубликовал взятое из сети фото необычно толстого гуся с подписью, в которой намеренно была допущена ошибка. Снимок птицы набрал популярность в соцсети и позабавил многих юзеров. Фото также быстро стало мемом.

«Я заставил алгоритм просмотреть тысячу мемов в Twitter и создать собственный — и вот что получилось. Я трясусь и рыдаю [от смеха]», — написал Croix S. Almer. Он опубликовал фото крупного белого гуся с массивной грудной клеткой, которое ранее распространялось в сети, но не было широко популярным. Внизу кадра приведено на английском языке намеренно искаженное название птицы — «гутсь» (в оригинале — Goots).

Пост набрал больше 200 тысяч лайков. В комментариях юзеры признались, что снимок и подпись позабавили их абсурдностью. «Это [чертовски] смешно без какой-либо на то причины», «Я давно так сильно не смеялась», — писали пользователи.

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Многие юзеры также отредактировали снимок и добавили его в другие популярные мемы. Один из них использовал формат «Неверный парень», заменив голову девушки, на которую смотрит молодой человек, на изображение толстого гуся. Другой пользователь представил птицу в образе Годзиллы, которая возвышается над городом. Многие художники также создали фан-арты по мотивам оригинального изображения.

После того как снимок стал вирусным, Croix S. Almer признался в Twitter, что солгал: на самом деле мем не был сделан с помощью алгоритма — перед этим он в течение года безуспешно пытался сделать кадр популярным.

Ранее стало известно, что во Франции скончался второй из прославившихся пластическими операциями братьев-близнецов Богдановых, Игорь. За неделю до этого умер его брат Григорий Богданов. При жизни они были популярными в мемах с абсурдными конспирологическими теориями.

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Маргарита Щигарева
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