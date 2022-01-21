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Спорт

Выступающая за Грузию фигуристка назвала причину ухода из сборной России

Фигуристка Анастасия Губанова о переходе в сборную Грузии: в России высокая конкуренция
Анастасия Губанова

Анастасия Губанова. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Выступающая за Грузию российская фигуристка Анастасия Губанова назвала причину смены спортивного гражданства. Ее слова приводит Sport24.

«Все случилось спонтанно. В России очень высокая конкуренция. И я понимала, что выступление за Грузию — огромный шанс для меня», — заявила спортсменка. Она подчеркнула, что до перехода в сборную Грузии каталась в собственное удовольствие, понимая, что не сможет побеждать в составе российской команды. Фигуристка выразила надежду, что принесет медали Грузии.

В составе сборной России Губанова завоевала серебро в финале юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и дважды стала серебряным призером финала Кубка страны. За Грузию фигуристка дебютировала на турнире Finlandia Troph в октябре 2021-го, где заняла пятое место.

В ноябре российский фигурист Артур Дмитриев, выступающий в мужском одиночном катании, перешел в сборную США. Он заявил, что ушел из команды, так как в России его не рассматривали как перспективного фигуриста.

Анастасия Борисова
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