Стали известны подробности о травмах у семьи похищенной жены экс-судьи ВС Чечни

Сейчас нет никакой информации о состоянии и местоположении Заремы Мусаевой, жены экс-судьи Верховного суда (ВС) Чечни Сайди Янгулбаева, рассказала «Ленте.ру» пресс-секретарь «Комитета против пыток» (в 2015 году, после внесения Минюстом в реестр иноагентов, организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) Наталья Курекина. Она рассказала, что при задержании женщины члены ее семьи получили травмы.

По словам Курекиной, Янгулбаев вместе с дочерью прошли медосвидетельствование в травмпункте, у них зафиксированы телесные повреждения. «Дочь Сайди толкнули, она ударилась затылком, у Сайди на лице синяк. Мы будем делать все, чтобы привлечь к ответственности и сотрудников чеченской полиции, и нижегородской, которые бездействовали в этой ситуации», — уточнила она

В «Комитете против пыток» опасаются за жизнь Заремы Мусаевой, так как женщина страдает сахарным диабетом, и, по словам супруга, принимала инсулин около суток назад, рассказала Курекина. При этом ей необходимо делать укол пять раз в день. Также, по словам собеседницы, жену экс-судьи ВС Чечни увезли из дома на машине без обуви и теплой одежды.

Задерживавшие Мусаеву являлись сотрудниками полиции, но были одеты в гражданское, утверждает Курекина. По ее словам, один из них продемонстрировал адвокату Сайди Янгулбаева удостоверение и постановление о приводе Мусаевой в качестве свидетеля по делу о мошенничестве, совершенном в 2019 году. Задержание проводили сотрудники чеченской полиции, но присутствовали при этом и нижегородские правоохранители, рассказала Курекина.

Нам удалось сфотографировать постановление, и там было написано, что привод свидетеля именно в город Грозный, при чем дата привода была 24 января, а дата задержания 20 января, то есть это даже было незаконно, с точки зрения такой бюрократической вещи, как дата, прописанная в официальном постановлении, не говоря уже о том, как это происходило Наталья Курекина пресс-секретарь «Комитета против пыток»

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Юристы «Комитета против пыток» не добились официального ответа по ситуации от МВД, отметила Курекина. На данный момент они обратились в Генпрокуратуру, областную прокуратуру и Следственный комитет, рассказала собеседница. Также в организации собираются просить подключиться к ситуации Совет по правам человека.

Мы только что подали срочное обращение по 39-му правилу в Европейский суд по правам человека, которое применяется в случае, когда задержанному гражданину грозит необратимый риск жизни и здоровью. В том числе вчера мы подали срочное обращение к комиссару Совета Европы по правам человека и спецдокладчику ООН по правам человека по этому поводу Наталья Курекина пресс-секретарь «Комитета против пыток»

Ранее, 20 января вооруженные люди в гражданской одежде и в масках ворвались в дом бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и увели с собойего жену, мать правозащитника Абубакара Янгулбаева Зарему Мусаеву.

В Кремле прокомментировали данные о похищении. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эта информация выглядит как фантастическая история и необходимо дождаться официальных подтверждений.