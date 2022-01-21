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Выстреливший в жену полковник полиции объяснил свой поступок

В Подмосковье полковника полиции задержали после выстрела в голову жене-лейтенанту
Начало событий в новости Полковник выстрелил в голову жене лейтенанту полиции в Подмосковье

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Московской области задержали полковника полиции, выстрелившего в голову жене. Об этом в пятницу, 21 января, сообщает издание Znak.

Мужчина рассказал, что это был несчастный случай. Жену госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Ранее стало известно, что стрелок использовал травматический пистолет. Он занимает пост начальника подмосковного отдела в управлении по обеспечению охраны общественного порядка МВД. Пострадавшая работает в этом же подразделении, имеет звание лейтенанта полиции.

Начата проверка по факту ЧП. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

15 ноября 2021 года сообщалось, что в Петербурге полицейский после ссоры выстрелил в жену и сбежал.

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Елизавета Новикова
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