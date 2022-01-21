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Полковник выстрелил в голову жене лейтенанту полиции в Подмосковье

РЕН ТВ: в Подмосковье полковник полиции тяжело ранил в голову жену-лейтенанта

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Московской области полковник полиции выстрелил в голову жене, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, стрелок использовал травматический пистолет. Он занимает пост начальника подмосковного отдела в управлении по обеспечению охраны общественного порядка МВД. Пострадавшая работает в этом же подразделении, имеет звание лейтенанта полиции.

Начата проверка по факту ЧП. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. Мотивы полковника пока не установлены.

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Любовь Ширижик
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