Полковник выстрелил в голову жене лейтенанту полиции в Подмосковье

В Московской области полковник полиции выстрелил в голову жене, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, стрелок использовал травматический пистолет. Он занимает пост начальника подмосковного отдела в управлении по обеспечению охраны общественного порядка МВД. Пострадавшая работает в этом же подразделении, имеет звание лейтенанта полиции.

Начата проверка по факту ЧП. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. Мотивы полковника пока не установлены.