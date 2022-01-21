МВД проверит выстрелившего в жену полковника из Подмосковья

МВД, Следственный комитет России (СКР) и прокуратура проводят проверку после инцидента в подмосковном Подольске, где полковник полиции выстрелил в собственную жену. Об этом «Ленте.ру» сообщили представители ведомств.

По данным СКР, полицейский во время чистки травматического пистолета случайно выстрелил из него. Пуля попала в шею 28-летней супруге, лейтенанту МВД. Следователи прибыли на место происшествия для выяснения обстоятельств случившегося, они ведут опросы родственников и участников инцидента. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщила представитель подмосковного управления СКР Ольга Врадий.

Оружие, из которого был произведен выстрел, зарегистрировано в установленном законом порядке, добавила представитель подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Прокуратура Московской области поставила на контроль проведение процессуальной проверки, сообщила представитель ведомства Наталья Григорьева.

Пострадавшая, госпитализированная в тяжелом состоянии, сообщила правоохранителям, что у нее не было конфликта с выстрелившим в нее мужем. Она подтвердила его слова о несчастном случае, отметил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Полковник задержан. Он занимает пост начальника подмосковного отдела в управлении по обеспечению охраны общественного порядка МВД. Пострадавшая работает в этом же подразделении.