Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

МВД проверит выстрелившего в жену полковника из Подмосковья

СК начал проверку по факту выстрела из пистолета полковника МВД в свою жену в Подмосковье
Начало событий в новости Выстреливший в жену полковник полиции объяснил свой поступок

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

МВД, Следственный комитет России (СКР) и прокуратура проводят проверку после инцидента в подмосковном Подольске, где полковник полиции выстрелил в собственную жену. Об этом «Ленте.ру» сообщили представители ведомств.

По данным СКР, полицейский во время чистки травматического пистолета случайно выстрелил из него. Пуля попала в шею 28-летней супруге, лейтенанту МВД. Следователи прибыли на место происшествия для выяснения обстоятельств случившегося, они ведут опросы родственников и участников инцидента. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщила представитель подмосковного управления СКР Ольга Врадий.

Оружие, из которого был произведен выстрел, зарегистрировано в установленном законом порядке, добавила представитель подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Прокуратура Московской области поставила на контроль проведение процессуальной проверки, сообщила представитель ведомства Наталья Григорьева.

Пострадавшая, госпитализированная в тяжелом состоянии, сообщила правоохранителям, что у нее не было конфликта с выстрелившим в нее мужем. Она подтвердила его слова о несчастном случае, отметил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

Полковник задержан. Он занимает пост начальника подмосковного отдела в управлении по обеспечению охраны общественного порядка МВД. Пострадавшая работает в этом же подразделении.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В России начали готовить почву для национализации предприятий
Стала известна возможная новая должность Поклонской
Токаев предложил отправлять молодых казахов в Россию
Олимпиада в Китае столкнулась с инфекционной угрозой
Россияне назвали главную причину для увольнения
Россиянин нашел чужую банковскую карту и обогатился
Умерла обладательница звания «Голос тысячелетия» Элза Суарес
Модель Playboy назвала минусы жизни с привлекательной внешностью
Популярный комик высказался о страхе тюрьмы из-за шуток в сети
Джигурде нашли нового соперника в промоушене фрик-поединков
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter