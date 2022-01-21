В Польше назвали большую ошибку Путина

Президент России Владимир Путин совершает большую ошибку, накапливая десятки тысяч военных на границе с Украиной, заявил бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Его цитирует «Радио Свобода» (включено Минюстом России в реестр СМИ-иностранных агентов).

Политик пояснил, что действия России мобилизуют Запад, а не разъединяют его. «Украину уже вооружают, будет больше оружия для нее, когда Россия вторгнется дальше. Если Россия вторгнется на восточный фланг НАТО, он [альянс] не ослабнет — как бы того ни желал Путин, — а наоборот, он станет сильнее. И будут жесткие экономические санкции», — сказал Сикорский.

Он также назвал Украину демократическим членом ООН с хорошей репутацией. «Лучший способ сдержать Россию — это продемонстрировать, что вторжение на Украину будет дорого стоить и что не будет никаких ограничений на продажу вооружений Украине», — подчеркнул экс-глава МИД Польши.

Ранее в январе Сикорский пообещал дать Москве «по яйцам» в ответ на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что НАТО представляет из себя геополитический проект по освоению территорий, оставшихся после распада Организации Варшавского договора. «Уясните себе раз и навсегда, говорю понятным вам языком. Мы не осиротели, потому что вы никогда не были нашим отцом. Скорее серийным насильником», — заявил польский политик.

В последние месяцы на Западе и на Украине звучат заявления об угрозе российского вторжения. Украинский президент Владимир Зеленский сказал, что Россия может напасть на те регионы, с которыми у нее есть сильная историческая связь, например оккупировать Харьков под предлогом защиты русскоязычного населения. Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов.