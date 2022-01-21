Ан-124 с аппаратами ИВЛ в США признали демонстрацией возможностей армии России

В настоящее время Россия обладает всеми возможностями по массовому строительству и эксплуатации военно-транспортных самолетов, признает военный обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

Автор, в частности, вспоминает российские гуманитарные миссии в европейские страны. «Кроме обеспечения учений и миротворческих операций в Сирии и Казахстане, можно вспомнить начало пандемии COVID-19, когда российские военные оказывали помощь Италии. Тогда Москва одномоментно направила на Апеннины полтора десятка самолетов Ил-76», — пишет обозреватель.

Также автор напоминает о российском самолете Ан-124 «Руслан», который доставил в США аппараты ИВЛ, которые впоследствии оказались ненужными американцам. «РФ таким шагом сумела решить две важные задачи: продемонстрировать искренность своих намерений, а заодно — возможности современной российской армии», — пишет автор.

В октябре 2020 года портал BuzzFeed сообщил, что Американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям утилизировало, ни разу не использовав, 45 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), полученных от России. «Мы помогли в тяжелый момент, а остальное — уже не наш вопрос», — прокомментировал тогда же сложившуюся ситуацию официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, исключив негодность поставленного из России в США оборудования.