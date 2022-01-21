Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Ан-124 с аппаратами ИВЛ в США признали демонстрацией возможностей армии России

Обозреватель Литовкин: Россия может строить и эксплуатировать военно-транспортные самолеты

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В настоящее время Россия обладает всеми возможностями по массовому строительству и эксплуатации военно-транспортных самолетов, признает военный обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

Автор, в частности, вспоминает российские гуманитарные миссии в европейские страны. «Кроме обеспечения учений и миротворческих операций в Сирии и Казахстане, можно вспомнить начало пандемии COVID-19, когда российские военные оказывали помощь Италии. Тогда Москва одномоментно направила на Апеннины полтора десятка самолетов Ил-76», — пишет обозреватель.

Также автор напоминает о российском самолете Ан-124 «Руслан», который доставил в США аппараты ИВЛ, которые впоследствии оказались ненужными американцам. «РФ таким шагом сумела решить две важные задачи: продемонстрировать искренность своих намерений, а заодно — возможности современной российской армии», — пишет автор.

Материалы по теме:
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря
«Циркон», Су-57 и самый большой вертолет: какое оружие получит Россия в 2022 году
«Циркон», Су-57 и самый большой вертолет:какое оружие получит Россия в 2022 году
14 января

В октябре 2020 года портал BuzzFeed сообщил, что Американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям утилизировало, ни разу не использовав, 45 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), полученных от России. «Мы помогли в тяжелый момент, а остальное — уже не наш вопрос», — прокомментировал тогда же сложившуюся ситуацию официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, исключив негодность поставленного из России в США оборудования.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
В России начали готовить почву для национализации предприятий
Стала известна возможная новая должность Поклонской
Токаев предложил отправлять молодых казахов в Россию
Олимпиада в Китае столкнулась с инфекционной угрозой
Россияне назвали главную причину для увольнения
Россиянин нашел чужую банковскую карту и обогатился
Умерла обладательница звания «Голос тысячелетия» Элза Суарес
Модель Playboy назвала минусы жизни с привлекательной внешностью
Популярный комик высказался о страхе тюрьмы из-за шуток в сети
Джигурде нашли нового соперника в промоушене фрик-поединков
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter