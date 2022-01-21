Германия в который раз отказала Украине в поставках оружия

Канцлер Германии Олаф Шольц стал еще одним немецким политиком, который отказал Украине в поставках летального оружия. Об этом пишет «Интерфакс».

«Если дойдет до военной агрессии, то это будет иметь тяжелые последствия. Какие конкретные меры мы тогда примем, мы будем обсуждать в соответствующее время. У правительства ФРГ четкая позиция по вопросу экспорта оружия. Экспорт летального оружия из Германии в последние годы мы не поддерживали», — заявил журналистам глава немецкого правительства.

В прошлый раз отказ на поставки летального оружия украинцам прозвучал из уст представителя Министерства обороны ФРГ. По его словам, позиция немецкого правительства была не раз озвучена. Например, об этом уже говорили канцлер Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок.

16 января, несмотря на твердый отказ немецкой стороны, украинский посол в Германии Андрей Мельник вновь потребовал от Германии поставить Украине летальное оружие. Свои требования посол сопроводил угрозами «серьезных последствий для двусторонних отношений» Берлина и Киева. Германия повторно отказала в этой просьбе.