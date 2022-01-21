Популярный комик с ТНТ высмеял предложение о запрете в России криптовалюты

Бывший резидент Comedy Club на ТНТ и ведущий шоу «Прожарка» на ТНТ4 Илья Соболев высмеял предложение Центробанка (ЦБ) запретить в России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В видео, опубликованном в Instagram, юморист в шутку заявил, что в РФ вместо запрета криптовалюты необходимо вернуть натуральный обмен.

Телеведущий прокомментировал статью Bloomberg, в которой утверждается, что ФСБ убедила главу Центробанка поддержать запрет криптовалют из-за увеличения платежей в пользу оппозиционных организаций, которые признаны нежелательными в России. Комик иронично назвал это предложение правильным ходом и выступил с шуточной инициативой. «Вдруг иностранные агенты и нежелательные организации найдут способ финансировать себя деньгами обычными? Я предлагаю новое, кардинальное решение: нужно вернуть вместо денежного оборота [натуральный], знаете, как раньше пушниной обменивались, редким видом дерева, янтарем… Это будет намного лучше», — сказал популярный юморист.

Соболев также пошутил о том, что в России вместо запрета на оборот криптовалют можно было бы вернуть обмен услугами. «Пырнули тебя ножом, приходишь в больницу, постриг весь этаж врачей, и тебя бесплатно зашили», — поиронизировал комик.

Ранее сообщалось, что эксперты усомнились в возможности запретить майнинг криптовалют в России. По мнению опрошенных РБК специалистов, реализовать такую идею технически сложно и нецелесообразно.

20 января Центробанк уточнил предложение об ужесточении регулирования рынка криптовалют в России. Сообщалось, что инициатива не коснется права физических лиц на владение такими активами и инвестиции в них, запрет затронет только использование в этих целях российской финансовой инфраструктуры.

Ранее Центробанк опубликовал доклад, в котором выступил за полный запрет в стране майнинга и сделок с криптовалютами. ЦБ утверждает, что граждане могут потерять вложения, сама криптовалюта похожа на пирамиды, поскольку зависит от информационного фона, а биржи «нередко становятся объектами хакерских атак». В докладе также заявляется, что криптовалюты опасны для рубля.