Токаев рассказал о жизни половины населения Казахстана на 100 долларов в месяц

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что доходы половины населения страны не превышают 50 тысяч тенге (около 115 долларов) в месяц, передает ТАСС.

Всего 162 человека владеют половиной состояния Казахстана, при этом на 50 тысяч тенге прожить невозможно, ситуацию нужно срочно менять, отметил Токаев. Властям Казахстана из-за «сырьевого проклятия» не удалось построить диверсифицированную экономику, добавил он.

Он также поручил правительству начать ревизию месторождений, чтобы выявить те из них, что используются неэффективно. Кроме того, президент Казахстана считает, что в стране сложилась колоссальная концентрация бизнеса в одних руках, что порождает неверие и депрессию в казахстанском обществе.

После прошедших в Казахстане массовых беспорядков в начале января 2022 года президент Токаев анонсировал курс на реформирование страны. Главной причиной январских событий, по его мнению, стал высокий уровень расслоения в обществе. Он охарактеризовал ситуацию в Казахстане до начала протестов как «пороховую бочку».