Замминистра транспорта Токарева заключили под стражу по делу о мошенничестве

Хорошевский суд Москвы арестовал по ходатайству следствия замминистра транспорта Владимира Токарева, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения избрана сроком на один месяц 27 суток до 18 марта. Ему вменяется совершение преступления пятилетней давности, когда он работал первым заместителем генерального директора компании «Спецтрансстрой». Речь идет о периоде с 2016 по 2018 год.

Следствие считает, что Токарев использовал фиктивные договоры для вывода денежных средств со счетов подконтрольной компании. Его также обвиняют в нецелевом расходовании средств, предназначенных для реконструкции железнодорожного участка в Краснодарском крае. По версии следствия, в преступной схеме, организованной Токаревым, была задействована подконтрольная ему компания «Главстройинвест», которая заключила контракт с фирмой «Спецтрансстрой» на проведение строительно-монтажных работ на участке имени Максима Горького — Котельниково —Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. По данным следствия, выделенные по этому контракту средства были использованы не по назначению. Ущерб по делу о мошенничестве превысил 500 миллионов рублей.

О задержании Токарева сотрудниками ФСБ сообщалось 19 января. Вторым фигурантом дела стал бывший глава компании «Спецтрансстрой» Юрий Рейльян, арестованный осенью в Иркутске.