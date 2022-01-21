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Стал известен состав грузов ВВС Великобритании для Украины

Sky News: Великобритания доставила на Украину противотанковое оружие

Кадр: Sky News

На Украину прибыли 30 солдат из элитных подразделений армии Великобритании. Британские военные привезли с собой около двух тысяч противотанковых ракет и обучат обращаться с ними украинцев. О подробностях доставленного груза сообщили в Sky News.

Поставки на Украину прошли в рамках операции «Орбиталь», которую Лондон запустил в 2015 году. О том, что британские военные транспортники совершают рейсы между Соединенным Королевством и Украиной, стало известно во вторник, 18 января. Уже тогда предполагалось, что в составе груза может быть летальное оружие.

В Великобритании при этом прокомментировали, что новые поставки являются исключительно оборонительными и не угрожают России. «Позвольте мне пояснить: эта поддержка предназначена для ближнего и явно оборонительного оружия. Это не стратегическое оружие и не представляет угрозы для России», — заявил глава военного ведомства Королевства Бен Уоллес.

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В Москве о составе груза, судя по всему, знали раньше. Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что России известно о шести рейсах ВВС Великобритании, которыми вооруженным силам Украины привезли переносные противотанковые комплексы.

Очередная поставка британских вооружений на Украину прошла на фоне нарастающего внимания украинских и западных политиков к якобы планируемому вторжению российских войск на территорию республики. В Киеве по этому поводу даже разослали инструкции на случай войны.

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Дмитрий Настасьев
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