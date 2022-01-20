В России обратили внимание на полеты британских самолетов над Украиной

Уже несколько дней подряд ВВС Великобритании отправляют на Украину самолеты с вооружением. Об этом рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга для журналистов, трансляция которого доступна на YouTube-канале «RT на русском».

«Уже несколько дней Британия военно-транспортными самолётами своих ВВС отправляет на Украину оружие. Совершенно очевидно уже, что было организовано не менее шести рейсов», — рассказала Мария Захарова. По ее оценкам, воздушное судно может взять на борт до 77,5 тонн груза, то есть Лондон передал Киеву в общей сложности порядка 460 тонн вооружений.

Захарова также сообщила, что Британия поставила украинской армии переносные противотанковые комплексы. Как она отметила, с помощью такого оружия можно вести бои в условиях городской застройке. Также, по ее словам, именно тактике городских боев западные инструкторы обучают украинских военных.

18 января стало известно, что Великобритания поставила на Украину партию вооружений. Транспортный самолет Королевских ВВС приземлился в Киеве с грузом легкого противотанкового оружия. Заместитель министра обороны Украины по европейской интеграции Анатолий Петренко отметил, что предоставленные средства будут использованы исключительно в оборонных целях.