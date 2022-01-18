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На Украину отправился четвертый по счету военный транспортник Великобритании

WarGonzo: Великобритания перебрасывает на Украину вооружения и войска

Фото: Luke MacGregor / Reuters

На Украину летит очередной транспортный самолет воздушных сил Великобритании. Это уже четвертый по счету военный транспортник Соединенного королевства, вылетевший из Лондона в Киев. Информацию передает Telegram-канал WarGonzo.

Самолеты Boeing C-17A эксплуатируются ВВС Великобритании для перевозки техники и личного состава вооруженных сил. Именно такое воздушное судно отправилось на Украину. Примечательно, что по данным доступных радаров самолет летит вне воздушного пространства Германии — через Данию и Польшу.

Отдельные журналисты предполагают, что появление британских транспортников свидетельствуют о том, что Лондон перебрасывает на Украину оружие и войска Великобритании. Ранее в Совете безопасности Украины рассказали о том, что передали список необходимых вооружений «партнерам».

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Активность военных Великобритании, которые входят в структуру НАТО, проходит на фоне завершившихся в Женеве переговоров между Россией и США о гарантиях безопасности в Восточной Европе. Вашингтон не принял требования Москвы, и в Кремле назвали встречу неудачной.

Ранее посол России в США назвал «военное освоение» силами НАТО территории Украины «экзистенциальной угрозой» для России. Он добавил, что Москва будет вынуждена создавать «уязвимости» для стран Запада в случае эскалации событий.

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Дмитрий Настасьев
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