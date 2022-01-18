Украина потребовала у Запада больше оружия

Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов потребовал у Запада поставлять стране больше оружия, чтобы она могла обороняться против России. Об этом он рассказал в интервью Телевизионной службы новостей (ТСН), передает РИА Новости.

«Я сейчас не могу назвать виды этого оружия. Естественно, оно существует. То, что нам нужно, передали список нашим партнерам. Они нам его передают. У нас есть большое желание, чтобы его было гораздо больше. Мы понимаем масштабы поставок другим странам, и по сравнению с тем, что мы имеем — это неадекватный ответ», — рассказал Данилов.

Несмотря на то, что количество поставляемых вооружений он считает недостаточным, он поблагодарил западные страны за помощь. Кроме того он добавил, что, исходя из расчетов Украины, России необходимо не менее 1,5 миллиона солдат, чтобы та смогла держать ее территорию под контролем. Также секретарь СНБО заверил, что, в случае начала военных действий, пять миллионов украинцев будут готовы получить оружие и отправиться воевать в первую же неделю.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что Киев заручился поддержкой НАТО на случай военной угрозы со стороны России. Он добавил, что украинскому командованию и властям следует учитывать, что страна имеет дело с армией России, которая насчитывает почти миллион военнослужащих.