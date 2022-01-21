Поединок с участием Волкова возглавит турнир UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков проведет поединок против англичанина Тома Аспинэлла на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне. Об этом ESPN сообщил президент промоушена Дэйна Уайт.

Турнир пройдет 19 марта и станет первым мероприятием UFC в Лондоне с 2019 года. Бой между Волковым и Аспинэллой называют главным событием вечера. Изначально соперником Аспиналла должен был стать другой россиянин, Шамиль Абдурахимов, но в UFC решили поменять соперника ради главного боя.

На счету 33-летнего Волкова 34 победы и девять поражений в смешанных единоборствах. В последнем поединке россиянин одержал победу над поляком Марчином Тыбурой на турнире UFC 267 в Абу-Даби. До перехода в UFC он участвовал в M-1 Challenge и Bellator. В обеих организациях Волков становился чемпионом в тяжелом весе.

У 28-летнего Аспиналла 11 побед и два поражения. Он выиграл все четыре поединка в UFC.