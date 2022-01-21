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Серийные поставки гиперзвуковых ракет «Циркон» начнутся в 2022 году

Замминистра обороны России: серийные поставки ракет «Циркон» начнутся в 2022 году

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

В России завершаются государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования «Циркон». В 2022 году начнутся серийные поставки ракеты. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко, передает ТАСС.

«Завершаются государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования "Циркон". С 2022 года начнутся ее серийные поставки», — доложил Криворучко главе оборонного ведомства России Сергею Шойгу на едином дне приемки военной продукции.

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Также заместитель министра сообщил, что модернизированный Западный командный пункт космического эшелона из состава Единой космической системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в четвертом квартале 2021 года заступил на опытное дежурство.

Ранее государственная комиссия рекомендовала принять гиперзвуковую ракету «Циркон» на вооружение надводных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России. Решение приняли по итогам испытаний ракеты.

В декабре пресс-служба Северного флота сообщила, что в ходе испытаний «Циркон» почти десять раз успешно запустили с надводного носителя.

В ноябре стало известно, что пуски ракеты «Циркон» возобновят в 2024 году. Испытания боеприпаса будут проводить с атомной подводной лодки «Пермь».

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Даниил Иринин
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