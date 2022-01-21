Серийные поставки гиперзвуковых ракет «Циркон» начнутся в 2022 году

В России завершаются государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования «Циркон». В 2022 году начнутся серийные поставки ракеты. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко, передает ТАСС.

«Завершаются государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования "Циркон". С 2022 года начнутся ее серийные поставки», — доложил Криворучко главе оборонного ведомства России Сергею Шойгу на едином дне приемки военной продукции.

Также заместитель министра сообщил, что модернизированный Западный командный пункт космического эшелона из состава Единой космической системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в четвертом квартале 2021 года заступил на опытное дежурство.

Ранее государственная комиссия рекомендовала принять гиперзвуковую ракету «Циркон» на вооружение надводных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России. Решение приняли по итогам испытаний ракеты.

В декабре пресс-служба Северного флота сообщила, что в ходе испытаний «Циркон» почти десять раз успешно запустили с надводного носителя.

В ноябре стало известно, что пуски ракеты «Циркон» возобновят в 2024 году. Испытания боеприпаса будут проводить с атомной подводной лодки «Пермь».