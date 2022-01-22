Изнасиловавший девочку хоккеист оказался замешан в еще одном скандале

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» Рид Буше, признавшийся в изнасиловании несовершеннолетней девочки, оказался замешан в еще одном сексуальном скандале. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, несколько лет назад спортсмен попросил двух несовершеннолетних девушек прислать ему свои откровенные фотографии. Отмечается, что Буше знал о возрасте девочек. Одна из них заявила, что испытала стыд, отвращение и шок после общения с хоккеистом.

Хоккеист признался в изнасиловании 13 декабря 2021 года. Преступление произошло в 2011 году, на тот момент Буше было 17 лет, а девочке — 12. Изначально ему предъявили обвинение в совершении преступления сексуального характера первой степени, за которое он мог получить от 25 лет до пожизненного заключения. Однако в ходе слушаний окружной судья разрешил Буше подать заявление о меньшем обвинении. Также хоккеист избежит предварительного тюремного заключения.

Буше известен по выступлениям в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Американец играл за «Нью-Джерси Девилс», «Нэшвилл Предаторс» и «Ванкувер Кэнакс». В составе омского «Авангарда» он стал первым хоккеистом из США, которому удалось выиграть Кубок Гагарина.