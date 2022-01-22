ЛНР обвинила Украину в создании помех беспилотнику ОБСЕ

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинила Вооруженные силы Украины (ВСУ) в создании помех для беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом в субботу, 22 января, сообщает «Луганский информационный центр».

В пресс-службе Народной милиции заявили, что в районе населенных пунктов Артема и Золотое украинские военные с помощью средств радиоэлектронной борьбы подавляли сигналы каналов управления беспилотников, чтобы скрыть размещение военной техники.

Ранее власти ЛНР заявили, что ВСУ стягивают к линии соприкосновения тяжелую технику и вооружение, а наблюдатели ОБСЕ фиксируют «вспышки обстрелов». В самопровозглашенной Донецкой народной республике утверждают, что украинская армия перебросила на линию соприкосновения реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган».

В свою очередь, Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило о переброске российских танков на неподконтрольные Киеву территории Донбасса.