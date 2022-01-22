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Рогозин запросит позицию главы НАСА по инциденту с российским космонавтом

Рогозин запросит позицию NASA из-за отказа США выдать визу российскому космонавту Чубу

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин запросит позицию главы НАСА Билл Нельсон касательно невыдачи США визы российскому космонавту Николаю Чубу. О своем намерении руководитель госкорпорации сообщил в Twitter.

«А вот это совсем не дело. Запрошу позицию главы НАСА по этому инциденту», — написал Рогозин.

По словам источника ТАСС, США не выдали Чубу визу, который собирался направиться для участия в тренировочной сессии в Космическом центре имени Линдона Джонсона. Собеседник агентства уточнил, что во въездной визе российскому космонавту было отказано без объяснения причин. Полет Чуба на Международную космическую станцию запланирован на весну 2023 года.

В январе космонавт «Роскосмоса» Сергей Корсаков заявил, что российский скафандр «Сокол» надежнее американского от компании SpaceX.

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Иван Потапов
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