Рогозин запросит позицию главы НАСА по инциденту с российским космонавтом

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин запросит позицию главы НАСА Билл Нельсон касательно невыдачи США визы российскому космонавту Николаю Чубу. О своем намерении руководитель госкорпорации сообщил в Twitter.

«А вот это совсем не дело. Запрошу позицию главы НАСА по этому инциденту», — написал Рогозин.

По словам источника ТАСС, США не выдали Чубу визу, который собирался направиться для участия в тренировочной сессии в Космическом центре имени Линдона Джонсона. Собеседник агентства уточнил, что во въездной визе российскому космонавту было отказано без объяснения причин. Полет Чуба на Международную космическую станцию запланирован на весну 2023 года.

В январе космонавт «Роскосмоса» Сергей Корсаков заявил, что российский скафандр «Сокол» надежнее американского от компании SpaceX.