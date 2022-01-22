Жириновский предсказал гибель доллара из-за антироссийских санкций

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о возможной гибели доллара. Он считает, что его курс может резко упасть из-за обострения отношений между РФ и США и антироссийских санкций. Его слова передает портал URA.RU.

«Может получиться так, что резко обострятся отношения между НАТО, США и Россией. Это может привести к тому, что доллар потеряет свое былое значение», — предсказал депутат. По словам Жириновского, россиянам следует хранить деньги не в иностранной валюте, а в рублях. Россию могут «отключить» от доллара из-за кризиса в отношениях, от чего американская валюта погибнет, сообщил он.

Ранее лидер ЛДПР заявил, что люди по всему миру испытывают ненависть к США и любовь к русским, так как Штаты пытаются навязать другим странам свою диктатуру. «Русских любят по всему миру. Я объехал весь мир, все ненавидят американцев, потому что они навязывают все силой и повсюду хамят», — отметил депутат.