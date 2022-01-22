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Украинский генерал рассказал о вынужденном ультиматуме Зеленского согражданам

Генерал МВД Украины Москаль: нагнетание страха вокруг агрессии России выгодно Зеленскому
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может использовать угрозу «агрессии» со стороны России в качестве повода для выполнения Минских соглашений. Об этом генерал-лейтенант МВД Украины в отставке Геннадий Москаль заявил в эфире телеканала «Наш».

По его словам, у Зеленского могут «заехать шарики за ролики», и он выдвинет своим согражданам ультиматум: или российская армия занимает территорию Украины, у которой ни сил, ни техники, ни денег для обороны, или страна выполняет Минские соглашения. При этом генерал отметил, что, вероятно, президент вынужден будет пойти на подобный шаг, так как «его душат со всех сторон» и принуждают сделать это. Помимо этого, он заявил, что нагнетание страха вокруг агрессии со стороны Москвы на данный момент выгодно главе государства.

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29 декабря

Ранее депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что непоследовательная риторика президента Украины о «российской агрессии» вызывает панику и страх у населения.

21 января Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что Россия может напасть на те украинские регионы, с которыми у нее есть сильная историческая связь, например оккупировать Харьков под предлогом защиты русскоязычного населения. Мэр Харькова Игорь Терехов сказал, что город готов дать «твердый отпор потенциальному захватчику».

Марина Совина
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