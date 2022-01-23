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«Зенит» захотел пять миллионов евро от «Байера» за немедленный трансфер Азмуна

«Зенит» и« Байер» обсуждают досрочный переход Сердара Азмуна в немецкий клуб

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

«Зенит» ведет переговоры с леверкузенским «Байером» относительно досрочного перехода в стан немецкого клуба иранца Сердара Азмуна. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Российская сторона захотела пять миллионов евро за немедленный трансфер 27-летнего нападающего. Отмечается, что «Зенит» намерен досрочно расстаться с игроком после несанкционированного отъезда иранца на подписание контракта с «Байером».

Ранее 23 января стало известно, что в руководстве «Зенита» обсуждают применение к Азмуну штрафных санкций. Иранец нарушил протокол клуба, покинув отель и отправившись на подписание соглашение с «Байером». Форварду грозит денежный штраф. Кроме того, он может быть переведен во вторую команду.

Азмун договорился с «Байером» 22 января. Форвард должен присоединиться к своему новому клубу летом 2022-го.

Азмун перешел в «Зенит» в феврале 2019 года. В текущем сезоне он сыграл в 15 матчах Российской премьер-лиги, в которых забил семь мячей и отдал одну передачу. Всего в составе сине-бело-голубых иранец принял участие в 79 матчах и отметился 52 голами.

Николай Костюков
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