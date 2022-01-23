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Стало известно о возможном наказании Азмуна после его переговоров с «Байером»

«Зенит» может сослать Азмуна во вторую команду и оштрафовать после контактов с «Байером»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В руководстве «Зенита» рассматривают возможность наказания иранского нападающего Сердара Азмуна за нарушение медицинского регламента. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Иранский форвард покинул отель клуба, чтобы встретиться с представителями немецкого «Байера». Он достиг договоренности о продолжении карьеры в Германии и ездил на подписание контракта.

Азмуну грозит денежный штраф, который может составить 50 тысяч евро. Также его могут сослать во вторую команду.

О готовящемся переходе Азмуна в немецкий клуб стало известно 22 января. 27-летний нападающий присоединится к клубу летом 2022 года.

Азмун перешел в «Зенит» в феврале 2019 года. В текущем сезоне он сыграл в 15 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых забил семь мячей и отдал одну передачу. Всего в составе сине-бело-голубых иранец принял участие в 79 матчах и отметился 52 голами. Всю профессиональную карьеру форвард провел в России, выступая также за «Рубин» и «Ростов».

Николай Костюков
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