Футболист «Зенита» Азмун подписал контракт с «Байер»

«Байер» объявил о переходе иранского футболиста «Зенита» Сердара Азмуна. Об этом сообщила пресс-служба немецкого клуба в Twitter.

Футболист уже подписал контракт с «Байер», рассчитанный до 2027 года. Он будет выступать за немецкий клуб с сезона-2022/23. Таким образом, текущий сезон Азмун сможет доиграть в «Зените».

Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость форварда, по данным Transfermarkt, оценивается в 25 миллионов евро.

Ранее иранским футболистом интересовались в «Ювентусе». Также о возможном переходе заявляли во французском «Лионе».

Азмун перешел в «Зенит» в феврале 2019 года. В текущем сезоне он сыграл в 15 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых забил семь мячей и отдал одну передачу. Всего в составе сине-бело-голубых иранец принял участие в 79 матчах и отметился 52 голами.

Всю профессиональную карьеру Азмун провел в России. Помимо «Зенита», он играл за «Рубин» и «Ростов».