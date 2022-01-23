Азмун прокомментировал переход в «Байер»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал переход в немецкий клуб «Байер». Его слова приводятся на сайте команды.

«Я уверен, что своими футбольными качествами усилю команду», — заявил футболист. Азмун отметил, что невероятно взволнован тем, что скоро сможет выступать в Бундеслиге. По его словам, он давно следит за клубом и ему нравится, как играет команда. «Переход в "Байер" — это шаг из лучшего клуба в России в одну из лучших лиг Европы», — сказал Азмун.

22 января «Байер» объявил о переходе иранского футболиста. Игрок уже подписал контракт с командой, рассчитанный до 2027 года. Текущий сезон Азмун сможет доиграть в «Зените», а после начнет выступать за немецкий клуб.

Азмун перешел в «Зенит» в феврале 2019 года. В текущем сезоне он сыграл в 15 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых забил семь мячей и отдал одну передачу. Всего в составе сине-бело-голубых иранец принял участие в 79 матчах и отметился 52 голами.

Всю профессиональную карьеру Азмун провел в России. Помимо «Зенита» он играл за «Рубин» и «Ростов».