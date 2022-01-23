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Российские биатлонисты заняли второе место в эстафете на этапе Кубка мира

Мужская сборная России по биатлону финишировала второй в эстафете на этапе КМ в Антхольце

Фото: Pawel Kopczynski / Reuters

Мужская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В составе сборной России выступили Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Последний преодолел один штрафной круг.

Первое место заняли норвежские биатлонисты, которые опередили россиян почти на две минуты. На третьей строчке финишировали немцы.

Этап Кубка мира в Антхольце завершится 23 января женским масс-стартом. Гонка начнется в 17:15 по московскому времени. После этого старта спортсмены возобновят выступления на Олимпиаде в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля.

Алексей Гусев
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