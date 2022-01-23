Нганну пожаловался на условия контракта с UFC после защиты титула

Камерунский и французский боец смешанного стиля (MMA) Фрэнсис Нганну пожаловался на условия контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом сообщает MMA Junkie.

35-летний тяжеловес после защиты титула признался репортерам, что соглашение с UFC его не устраивает. «Дело не только в деньгах. Они имеют значение, но есть пункты в контракте, с которыми я не согласен», — отметил Нганну. «Я не чувствую, что все честно. Что я свободен. Что со мной хорошо обращаются. Грустно, что приходится о таком говорить», — добавил тяжеловес.

На турнире UFC 270 Нганну впервые защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Он оказался сильнее француза Сирила Гана. Последний до встречи с обладателем пояса ни разу не уступал в MMA.

Нганну завоевал пояс чемпиона UFC в тяжелом весе в марте 2021 года. Тогда ему удалось нокаутировать американца Стипе Миочича. Всего на счету Нганну 17 побед при трех поражениях.