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Спорт

Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе

Фрэнсис Нганну победил Сирила Гана и защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе

Фото: Reuters

Французский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил соотечественника Сирила Гана на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 270 в Анахайме (США). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Главный бой турнира длился пять раундов. Он завершился победой Нганну единогласным решением судей.

Для 35-летнего Нганну эта победа стала 17-й в карьере при трех поражениях. Француз завоевал титул чемпиона UFC в тяжелом весе в марте 2021 года, когда нокаутировал американца Стипе Миочича. Для Нганну бой на UFC 270 стал первой защитой титула.

Для Гана поражение стало первым в карьере. Теперь у него на счету десять побед и одно поражение.

Ранее в рамках основного карда этого же турнира российский боец Саид Нурмагомедов победил американца Коди Стэманна. Поединок в легчайшем весе завершился в первом раунде. Однофамилец бойца Хабиба Нурмагомедова победил удушающим приемом.

Дарья Коршунова
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