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Спорт

Однофамилец Нурмагомедова победил американца Коди Стэманна в поединке UFC

Российский боец ММА Саид Нурмагомедов победил американца Стэманна в поединке UFC 270
Саид Нурмагомедов

Саид Нурмагомедов. Фото: Gary A. Vasquez / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Саид Нурмагомедов победил американца Коди Стэманна в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 270 в Анахайме (США). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок в легчайшем весе завершился в первом раунде. Однофамилец бойца Хабиба Нурмагомедова победил удушающим приемом.

Саиду Нурмагомедову 29 лет.Он отличается зрелищной манерой ведения боя и опасен в стойке. Две предыдущие победы в UFC одержал именно нокаутом. Теперь в смешанных единоборствах на его счету 15 побед и два поражения.

Марина Совина
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