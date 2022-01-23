Однофамилец Нурмагомедова победил американца Коди Стэманна в поединке UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Саид Нурмагомедов победил американца Коди Стэманна в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 270 в Анахайме (США). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок в легчайшем весе завершился в первом раунде. Однофамилец бойца Хабиба Нурмагомедова победил удушающим приемом.

Саиду Нурмагомедову 29 лет.Он отличается зрелищной манерой ведения боя и опасен в стойке. Две предыдущие победы в UFC одержал именно нокаутом. Теперь в смешанных единоборствах на его счету 15 побед и два поражения.