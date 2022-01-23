Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Британии решили отвлечься от внутренних проблем с помощью России

The Observer: Британия отвлекает граждан от внутренних проблем с помощью России и Украины

Фото: Jason Cairnduff / Reuters

Власти Великобритании используют историю про бывшего депутата Верховной Рады Украины Евгения Мураева, которого британский МИД назвал пророссийским лидером в Киеве, чтобы отвлечь граждан от внутренних проблем в стране. Такое мнение выразили авторы британской газеты The Observer.

Как отмечают журналисты, настораживает тот факт, что власти не раскрывали деталей и подробностей поступившей им информации о провокациях со стороны России. Помимо этого, ситуацию еще больше запутали с помощью комментариев самого Мураева, который посоветовал британской разведке подозревать другого кандидата.

Авторы предположили, что таким образом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил отвлечь внимание британцев от внутриполитических конфликтов в стране — например, от скандала с его участием в вечеринке во время всеобщего локдауна.

Эту версию поддерживает и бывший специальный советник МИД Великобритании Дэвид Кларк. «Внутренняя повестка дня непосредственно сейчас сфокусирована на правительстве, у которого есть проблемы, на правительстве, у которого, положа руку на сердце, есть послужной список организации вброса сенсационных новостей для того, чтобы отвлечь, увести внимание от собственных сложностей», — сказал Кларк.

Ранее МИД Великобритании сделал заявление о том, что российские власти планируют посадить в Киеве «лояльного, пророссийского лидера». «У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство стремится установить пророссийского лидера в Киеве, поскольку оно рассматривает вопрос о вторжении и оккупации Украины», — говорится в документе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Президент Армении подал в отставку
Блинкен рассказал о влиянии Олимпиады в Пекине на планы России на Украине
Саркисян объяснил решение уйти с поста президента Армении
Врач назвала способы успевать все без стресса и беспокойства
Стали известны новые подробности о тройном убийстве под Омском
На границе с Румынией нашли тело украинского пограничника
Главный тренер сборной России по хоккею присоединился к команде
В Британии решили отвлечься от внутренних проблем с помощью России
Возможный перевод девятилетней студентки МГУ в школу юного психолога объяснили
Умерла актриса из сериала «Четыре танкиста и собака»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter