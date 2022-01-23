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Стрельбу российских танков Т-72Б3М показали на видео

Танкисты Южного военного округа уничтожили бронетехнику условного противника на учениях

Экипажи российских танков Т-72Б3М 49-й армии Южного военного округа отработали уничтожение движущихся целей на учениях. Стрельбу из орудий танков показали на видео. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

Стрельбы провели на полигоне Николо-Александровский. В публикации отмечают, что экипажи отработали стрельбу и выполнение основных маневров. Цели поражали из укрытия, с места и в движении. Технику условного противника имитировали вышедшие из строя бронемашины.

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В пресс-службе ЮВО сообщили, что цели находились на расстоянии от 2,5 до 3 километров от огневой позиции. Также на полигоне применяли учебные мины и устанавливали дымовые завесы.

Ранее командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что танки Т-72Б3М поступят в гвардейскую танковую дивизию ЦВО.

В декабре издание 19FortyFive составило список лучших танков. В публикации издания отметили американский M1 Abrams, южнокорейский K2 Black Panther и немецкий Leopard 2.

Даниил Иринин
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