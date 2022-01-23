Агент украинского защитника «Зенита» анонсировал уход футболиста
Агент Ракицкого: закроем вопрос с контрактом, скорее всего, это будет не «Зенит»
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий может покинуть петербургский клуб. Уход украинского футболиста анонсировал его агент Максим Дудченко, слова которого приводит «РБ Спорт».
По словам представителя игрока, сине-бело-голубые не предлагали украинцу продлить действующее соглашение. «В ближайшее время закроем вопрос с контрактом. Скорее всего, это будет не "Зенит"», — добавил Дудченко.
Ракицкий, контракт которого с российской командой истекает в июне 2022 года, в нынешнем сезоне провел 21 матч в составе «Зенита» во всех турнирах. Защитник забил два мяча и сделал шесть результативных передач.
До перехода в «Зенит» Ракицкий играл за донецкий «Шахтер». В его активе также пять голов в 54 матчах в составе сборной Украины.