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Агент украинского защитника «Зенита» анонсировал уход футболиста

Агент Ракицкого: закроем вопрос с контрактом, скорее всего, это будет не «Зенит»

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий может покинуть петербургский клуб. Уход украинского футболиста анонсировал его агент Максим Дудченко, слова которого приводит «РБ Спорт».

По словам представителя игрока, сине-бело-голубые не предлагали украинцу продлить действующее соглашение. «В ближайшее время закроем вопрос с контрактом. Скорее всего, это будет не "Зенит"», — добавил Дудченко.

Ракицкий, контракт которого с российской командой истекает в июне 2022 года, в нынешнем сезоне провел 21 матч в составе «Зенита» во всех турнирах. Защитник забил два мяча и сделал шесть результативных передач.

До перехода в «Зенит» Ракицкий играл за донецкий «Шахтер». В его активе также пять голов в 54 матчах в составе сборной Украины.

Алексей Гусев
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