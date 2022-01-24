Стая собак напала на восьмилетнего ребенка в российском регионе

Следователи и прокуратура на Камчатке начали проверки после нападения стаи собак на ребенка в закрытом городе Вилючинск, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы ведомств.

Согласно предварительной информации, днем 23 января в районе улицы Крашенинникова микрорайона Рыбачий Вилючинского городского округа на восьмилетнего мальчика напала стая бездомных собак. Очевидец оперативно отогнал животных от ребенка, и тот не пострадал в результате инцидента.

«По словам отца ребенка, у одного животного на ухе имелся чип», — подчеркивается в сообщении следственного управления СК по российскому региону.

Мальчику не понадобилась помощь врачей, однако у него на ноге обнаружили синяк. В прокуратуре отметили, что поставили на контроль проверку следственных органов. Ведомство также оценит действия органов, которые отвечают за обращения с бездомными животными.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил ситуацию с бездомными животными в России, назвав ее тяжелой. Он призвал ввести ответственность для местных властей за эту проблему.

22 января стало известно о гибели девочки в поселке Домна Читинского района Забайкальского края. На ребенка напала стая бродячих собак, позже ее тело обнаружили на одном из пустырей. По факту гибели девочки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность»).