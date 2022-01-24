Назван срок появления электрокаров по цене обычных автомобилей

Renault, Nissan и Mitsubishi решили утроить инвестиции в совместную разработку электромобилей и вложить в эти проекты еще 20 миллиардов евро (23 миллиарда долларов), пишет Reuters со ссылкой на анонимные источники. Альянс планирует выпустить более 30 аккумуляторных автомобилей на базе пяти платформ к концу десятилетия. Кроме того, источники из автоконцернов назвали срок появления доступных электромобилей по цене обычных машин — такие модели альянс планирует представить к 2025 году.

Французско-японский альянс нацелен на углубление сотрудничества, так как все крупные автопроизводители в мире столкнулись с растущим давлением новых конкурентов — электрогигантов, и сдвигом спроса в сторону аккумуляторных автомобилей. На данном этапе Renault, Nissan и Mitsubishi создали и частично развернули четыре общие платформы для выпуска электромобилей. На двух из них будут выпускать компактные электрокары — аналоги японских кей-каров и малотоннажные грузовики.

К середине десятилетия альянс намерен запустить еще одну, пятую, общую платформу для выпуска компактных электромобилей, которую разработала Renault. Nissan хочет использовать эту площадку для электрификации компактного автомобиля Nissan Micra, а Renault выпустит аналогичный автомобиль сразу на электротяге. Автопроизводители надеются, что новые «мини-мобили» будут стоить столько же, сколько и бензиновые автомобили аналогичного размера.

В своих разработках автоконцерны будут использовать единый тип аккумуляторов и других ключевых компонентов. К 2030 году альянс намерен произвести 220 гигаватт-часов аккумуляторной емкости на базе заводов во Франции, Великобритании, Китае и Японии. По словам источников, за счет стандартизации и использования одного типа батарей альянс рассчитывает вдвое сократить затраты на их производство.

Свои планы по созданию электрокаров раскрыл и американский автогигант Ford. После их публикации капитализация компании впервые в истории превысила 100 миллиардов долларов. Концерн обогнал GM и стал пятым по капитализации в отрасли в мире — после Tesla, Toyota, Volkswagen и BYD. С начала января акции Ford взлетели на 20 процентов.