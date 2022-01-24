Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Назван срок появления электрокаров по цене обычных автомобилей

Renault, Nissan и Mitsubishi к 2030 году совместно разработают более 30 электрокаров

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Renault, Nissan и Mitsubishi решили утроить инвестиции в совместную разработку электромобилей и вложить в эти проекты еще 20 миллиардов евро (23 миллиарда долларов), пишет Reuters со ссылкой на анонимные источники. Альянс планирует выпустить более 30 аккумуляторных автомобилей на базе пяти платформ к концу десятилетия. Кроме того, источники из автоконцернов назвали срок появления доступных электромобилей по цене обычных машин — такие модели альянс планирует представить к 2025 году.

Французско-японский альянс нацелен на углубление сотрудничества, так как все крупные автопроизводители в мире столкнулись с растущим давлением новых конкурентов — электрогигантов, и сдвигом спроса в сторону аккумуляторных автомобилей. На данном этапе Renault, Nissan и Mitsubishi создали и частично развернули четыре общие платформы для выпуска электромобилей. На двух из них будут выпускать компактные электрокары — аналоги японских кей-каров и малотоннажные грузовики.

К середине десятилетия альянс намерен запустить еще одну, пятую, общую платформу для выпуска компактных электромобилей, которую разработала Renault. Nissan хочет использовать эту площадку для электрификации компактного автомобиля Nissan Micra, а Renault выпустит аналогичный автомобиль сразу на электротяге. Автопроизводители надеются, что новые «мини-мобили» будут стоить столько же, сколько и бензиновые автомобили аналогичного размера.

Материалы по теме:
Климатическая катастрофа, вирусы и страшная бедность: какие угрозы ждут человечество в ближайшие годы?
Климатическая катастрофа, вирусы и страшная бедность:какие угрозы ждут человечество в ближайшие годы?
12 января
Россия годами загрязняла природу выбросами. Сколько будет стоить спасение страны от климатической катастрофы?
Россия годами загрязняла природу выбросами.Сколько будет стоить спасение страны от климатической катастрофы?
22 ноября

В своих разработках автоконцерны будут использовать единый тип аккумуляторов и других ключевых компонентов. К 2030 году альянс намерен произвести 220 гигаватт-часов аккумуляторной емкости на базе заводов во Франции, Великобритании, Китае и Японии. По словам источников, за счет стандартизации и использования одного типа батарей альянс рассчитывает вдвое сократить затраты на их производство.

Свои планы по созданию электрокаров раскрыл и американский автогигант Ford. После их публикации капитализация компании впервые в истории превысила 100 миллиардов долларов. Концерн обогнал GM и стал пятым по капитализации в отрасли в мире — после Tesla, Toyota, Volkswagen и BYD. С начала января акции Ford взлетели на 20 процентов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Песков объяснил жесткость высказываний Кадырова
Отличие тренча на фото в сети от реальности рассмешило девушку во время примерки
Стало известно о готовящемся судебном иске против Кадырова
В Белоруссии назвали число осужденных за экстремизм
Кремль прокомментировал ситуацию в Донбассе
В Москве семиклассница заявила об изнасиловании школьником старшего возраста
Открывшему огонь по людям бывшему прапорщику милиции запросили 20 лет колонии
Кремль обвинил Запад в обвале российского рынка
На Украине отработали несколько сценариев на случай нападения России
В WhatsApp появится новая функция для защиты пользователей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter