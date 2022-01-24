Названный террористом член СПЧ сказал о «зверях пострашнее» Кадырова

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Игорь Каляпин, которого глава Чечни Рамзан Кадыров назвал террористом, не станет бежать из страны. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что в его работе «и пострашнее звери были».

Ранее Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал террористами члена Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. По его мнению, указанные лица зарабатывают на теме республики.

Кадыров отметил, что журналистка и член СПЧ разрабатывают сценарии и нашептывают на ухо своим персонажам тексты и поведение, чтобы опорочить Чеченскую Республику и ее жителей.

Были звери и пострашнее

У меня не первая ситуация, когда Кадыров на меня наезжает, и я, по-моему, никогда не давал повода подумать, что это как-то может повлиять на мою работу или комментарии. Я не скажу, что это рядовое событие и происходит каждый день. Но это далеко не первый раз. Переживем, по крайней мере постараемся. Уж точно ни моя позиция не изменится, ни моя работа, ни работа моих коллег Игорь Каляпин член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ)

Правозащитник отметил, что за 25 лет своей службы наслушался множество негативных отзывов на свой счет. Он подчеркнул, что если бы такие вещи его пугали, он бы не занимал свой пост. Бежать из страны или отказываться от работы Каляпин не собирается, сообщил он «Ленте.ру». «Наслушался всякого за это время и не только от Кадырова, и пострашнее звери были», — резюмировал он.

Клеймо террориста

Ранее глава Чечни ранее назвал «воплощением предательства» бывшего судью Верховного суда (ВС) республики Сайди Янгулбаева. Он подчеркнул, что всегда уничтожал террористов и их пособников, очистил от них свою землю и нещадно борется с ними, где бы они ни находились. В этой борьбе погибли «тысячи достойных сыновей» среди чеченцев, добавил политик.

Каляпин предположил, что Кадыров назвал его террористом, поскольку правозащитник публично осудил действия чеченских полицейских. Привод жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой к следователю в Грозный был незаконным, уверен член СПЧ.

«В таком случае делается отдельное поручение, и свидетеля допрашивает следователь в том регионе, где свидетель находится. Либо следователь выезжает сам, если ему так приспичило. Еще у нас в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации внесены поправки, которые позволяют допросить свидетеля по видео-конференцсвязи. Ничего этого сделано не было. Сначала повестки послали по несуществующему адресу, а потом приехали и просто устроили какой-то бандитский налет», — сказал Каляпин.

Ворвались в квартиру федерального судьи, на что не имели право и что прямо запрещено законом о статусе судей. У них вообще права врываться в квартиру не было. Постановление о приводе не дает такого права. Фактически они человека взяли в заложники Игорь Каляпин член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ)

Кроме этого, правозащитники с самого начала были уверены, что женщину увезли в Чечню не для допроса, о чем Каляпин также публично заявлял. Именно это послужило поводом для того, чтобы заработать клеймо террориста от Кадырова, считает член СПЧ.

«Это мое святое право»

Каляпин отметил, что не согласен с новообретенным статусом «террориста». «Я во все этой истории комментировал исключительно странные, незаконные и, на мой взгляд, связанные с фабрикацией материалов по уголовному делу действия полицейских. Это мое святое право. Более того, это моя прямая обязанность как члена президентского совета», — подчеркнул правозащитник.

Реакция главы Чечни непонятна, но вполне ожидаема, отметил член СПЧ. «Рамзан Ахматович просто не следит за языком и не в первый раз несет какую-то чушь. По-моему, к этому все давно привыкли. У него психические реакции пятилетнего ребенка. Каждый, кто с ним не согласен, кто высказывает какие-то замечания и не в его адрес даже, а в адрес полицейских, которые понаворотили черт-те что и, совершенно очевидно, многократно нарушили закон, немедленно становится террористом, которого надо задержать, закопать и так далее», — высказался Каляпин.

Он заметил, что его негативные комментарии касаются не только чеченских полицейских, но и нижегородских или краснодарских. Однако, подчеркнул правозащитник, ни один губернатор не реагирует на его заявления подобно Кадырову.

Ранее стало известно, что Сайди Янгулбаев и его дочь Алия покинули Россию из-за угрозы их жизни. До этого Кадыров назвал членов семьи бывшего чеченского судьи пособниками террористов и призвал их уничтожить в случае сопротивления при задержании.

21 января «Комитет против пыток» (в 2015 году после внесения Минюстом в реестр иноагентов организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) сообщил, что представившиеся чеченскими силовиками вооруженные люди в гражданской одежде и масках вломились в квартиру экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в Нижегородской области, откуда похитили его больную диабетом жену Зарему Мусаеву.