Прокуратура начала проверку из-за видео российской блогерши с диким зверем

Российская прокуратура начала проверку из-за появления в соцсетях видео, на котором блогерша из Мытищ Лера Изумруд (настоящее имя — Валерия Татаринцева) привела в квартиру живого медведя, чтобы показать его маленькому сыну. О проверке сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об ответственном обращении с животными, а также исполнению законодательства о несовершеннолетних», — указано в пресс-релизе. Уточняется, что проверку проведет Мытищинская городская прокуратура.

Татаринцева опубликовала ролик, в котором вместе с неизвестным человеком привела к себе домой дикого зверя, в своем TikTok-аккаунте. Девушка рассказала, что хотела показать хищника своему годовалому сыну. Она также выложила видео, в котором играет с медведем в квартире.

Как сообщала«Комсомольская правда», после появления ролика полиция начала проверку. По информации издания, полицейские выясняют, кто и на каких основаниях оказал девушке услугу по приведению в жилой дом медведя.

Ранее стало известно, что житель Хабаровского края «усыновил» осиротевшего медвежонка. Мужчина вырастил дикого зверя и нашел ему самку, после чего у пары появилось потомство.