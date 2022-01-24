На выборах президента ПАСЕ победил пророссийский депутат-социалист

На выборах президента Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) был избран нидерландский депутат-социалист Тини Кокс, сообщает пресс-служба ПАСЕ в официальном Twitter-аккаунте.

Кокс набрал 164 голоса, тем самым победил основного соперника — главу украинской делегации Марию Мезенцеву, которая набрала 80 голосов. Результаты были объявлены на первом заседании зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге. Кокс сменил на должности бельгийского депутата Хендрика Дамса.

Новый президент воспринимается в ассамблее как пророссийский депутат. Он последовательно поддерживал возвращение полномочий для российской делегации и выступал за ее участие в сессиях ПАСЕ после того как в 2014 году Россия, которая ранее являлась крупнейшим вкладчиком организации, была лишена права голоса в организации.

Президент ПАСЕ избирается на один год. Он руководит бюро ассамблеи, которое контролирует работу организации: готовит повестку дня для сессий и определяет вопросы, заслуживающие разработки докладов.

Ранее на должность вице-президента комитета по миграции, беженцам и перемещенным лицам был избран представитель украинской делегации Алексей Гончаренко. Он стал первым украинцем на этом посту. В новой должности депутат пообещал защищать демократические ценности и права человека.

24 января депутаты ПАСЕ из Литвы и с Украины оспорили полномочия России в ассамблее. За их инициативы проголосовали 49 и 47 участников сессии при необходимом минимуме в 30 голосов из пяти разных национальных делегаций.