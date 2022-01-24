Названы районы Подмосковья с минимальным ростом цен на дома

Меньше всего за 2021 год выросли в цене загородные дома на Симферопольском направлении. К таким выводам пришли аналитики ЦИАН при изучении предложения частной недвижимости в Московской области, пишет РБК.

В этом районе жилье в среднем подорожало на 10 процентов, до 16,2 миллиона рублей. Второе место по минимальному росту цен на дома в Подмосковье разделили Рублево-Успенское (со средней стоимостью в 72,6 миллиона рублей), Калужское (39,5 миллиона рублей), Дмитровское (28,3 миллиона рублей.) и Пятницкое (26,8 миллиона рублей) направления — там недвижимость за год подорожала на 11 процентов.

Третье место заняло Щелковское направление с увеличением стоимости на 12 процентов, до 16 миллионов рублей, а четвертое — Егорьевское направление с подорожанием на 14 процентов, до 15 миллионов рублей. Замыкает пятерку районов с наименьшим ростом цен на дома Новорижское направление (плюс 15 процентов, до 44,2 миллиона рублей).

По оценкам аналитиков, предложение загородного жилья в Подмосковье за 2021 год сократилось на 10 процентов — до 9,6 тысячи объектов недвижимости. Кроме того, специалисты не обнаружили районов с подешевевшими домами и отметили, что наибольший рост цен коснулся изначально недорогих объектов.

Сильнее всего подорожали дома на Горьковском (плюс 32 процента, до 17,7 миллиона рублей), Рязанском (плюс 25 процентов, до 14,2 миллиона рублей) и Минском (плюс 23 процента, до 32,6 миллиона рублей) направлениях. Аналогичная тенденция наблюдалась и в конце октября 2021 года.