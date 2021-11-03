Названы районы Подмосковья с самыми подорожавшими домами

ЦИАН: с октября 2020 года дома на Горьковском направлении подорожали на 36 процентов

За год с октября 2020 года больше всего стоимость загородных домов на вторичном рынке увеличилась на Горьковском направлении Подмосковья. Показатель вырос на 36 процентов до 16,5 миллиона рублей. Другие районы с самыми подорожавшими объектами назвали специалисты ЦИАН, сообщает РБК.

Вторую строчку рейтинга заняло Рязанское направление, где рост достиг 26 процентов, а стоимость объекта составила 14,2 миллиона рублей. Топ-3 замкнул район Минского направления с динамикой в 21 процент — лот оценили в 31,1 миллиона рублей. Ниже расположились Щелковское и Новорижское направления с показателями в 18 и 17 процентов соответственно.

Наименьший рост зафиксировали в районах Дмитровского и Ленинградского направлений — семь и шесть процентов соответственно. Менее 10 процентов — среди домов на Симферопольском (девять процентов) и Рублево-Успенском (восемь процентов) направлениях.

По данным аналитиков, объем предложения на рынке загородной недвижимости снижается, что приводит к росту цен. За год стоимость объектов на 15 основных направлениях в Московской области в среднем увеличилась на 14 процентов. Однако количество лотов снизилось на 13 процентов.

В сентябре 2021 года аналитики ЦИАН определили районы Московской области, в которых за год заметнее всего подорожала загородная недвижимость. Самый сильный рост цен был зафиксирован по Щелковскому и Калужскому направлениям. Загородные дома подешевели за год только на Пятницком шоссе.