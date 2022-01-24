Турки нашли спасение в криптовалюте

Из-за нестабильной валюты и высокой инфляции в Турции резко возросла популярность биткоина. Все больше жителей страны используют цифровую валюту, несмотря на ее запрет. Об этом пишет Financial Times.

Согласно отчету аналитической компании Chainalysis, в Турции самые высокие объемы операций с криптовалютами на Ближнем Востоке. В 2021 году объемы выросли на 1500 процентов по сравнению с 2020 годом. Многие жители региона перешли на криптовалюту, чтобы защитить свои сбережения. Такие же тенденции наблюдаются на рынках Африки и Латинской Америки.

Турецкий эксперт по веб-безопасности Орхан рассказал FT, что в прошлом году перешел на использование криптовалюты. Причиной перехода стала инфляция и падение турецкой лиры, которые ударили по его благосостоянию. «Когда так много экономических проблем, люди ищут другие способы заработать деньги», — заявил Орхан. Он добавил, что «лира так же изменчива, как шиткоин», имея в виду универсальный термин, который используют криптоэнтузиасты для описания неудачных цифровых валют.

Об увеличении интереса турок к криптовалюте также свидетельствуют данные компании Elliptic. Специалисты отмечают, что операции с криптовалютой, где фигурирует турецкая лира, за последние шесть месяцев выросли на 360 процентов. Компания, специализирующаяся на обработке данных, CryptoCompare подсчитала, что в прошлом году было продано биткоинов на сумму почти 211 миллиардов турецких лир (15,8 миллиарда долларов США) по сравнению с 20 миллиардами турецких лир в 2020 году. «Заглядывая вперед, мы ожидаем, что внедрение криптовалюты в Турции будет расти, поскольку неопределенность вокруг инфляции турецкой лиры все еще есть», — сказала руководитель CryptoCompare Алисса Острове.

Переход к криптовалюте связан с недоверием граждан к национальной валюте. За последний год инфляция выросла до 36,08 процента. За это время турецкая лира потеряла половину стоимости. Виной всему денежно-кредитная политика президента Реджепа Эрдогана. Когда страна, как и весь остальной мир, столкнулся с коронакризисом, Центробанк начал понижать ключевую ставку, что привело к обрушению лиры.

Поэтому все больше турок используют цифровые активы, несмотря на запрет, который Центральный банк ввел в апреле прошлого года. Регулятор запретил использовать биткоины в качестве средства платежа, а также выдавать банкам кредиты для инвестирования в иностранные валюты или криптовалюту. ЦБ заявил, что цифровые активы несут большие риски и никак не регулируются.

Однако, по словам управляющего юридической фирмы Solak & Partners Эльчина Каратая, власти не планируют полностью запретить криптовалюту, а, напротив, готовят законопроект о защите пользователей. Его компания принимала участие в консультациях с членами парламента по поводу правил. Исполнительный директор турецкой криптовалютной платформы Bitc Шнур Алтан положительно высказывается о запланированном законопроекте. По его словам, регулирование было бы положительным для отрасли, если бы оно «поддерживало сектор и защищало инвесторов».

За запрет операций с криптовалютами сейчас выступает Центробанк России. Там отметили, что транзакции с цифровыми активами влекут риски для российского финансового рынка. На запрет отреагировали крупнейшие криптобиржи, предложив вместо запрета ввести регулирующие законы. Идею ЦБ также не поддержали члены правительства, депутаты Госдумы и представители силовых ведомств (МВД, ФСБ, Генпрокуратура и Следственный комитет).

