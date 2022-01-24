Крупнейшие криптобиржи отреагировали на предложение ЦБ запретить их деятельность

Крупнейшие международные биржи криптовалют Huobi и EXMO отреагировали на предложение Центробанка запретить сделки с цифровыми активами в России и заявили, что открыты к сотрудничеству с российскими властями. В разговоре с «Лентой.ру» представители компаний высказали мнение, что России следует легализовать отрасль и начать работать с проверенными и регулируемыми международными законами игроками.

«Huobi Global приветствует разработку и внедрение новых законов и правил для нашей развивающейся отрасли. Мы считаем, что только благодаря конструктивным новым законам, разработанным специально для нашей отрасли, цифровые активы будут более широко приняты и признаны во всем мире», — отметили в Huobi. В день публикации доклада ЦБ, в котором регулятор предложил запретить криптовалюты, аналогичное заявление сделала крупнейшая в мире биржа Binance.

Директор по развитию биржи EXMO Мария Станкевич подчеркнула, что не верит в возможность реального запрета криптовалют в России и считает, что сейчас игрокам криптоотрасли не следует беспокоиться по поводу ограничения их деятельности. Она напомнила, что в России уже на протяжении нескольких лет обсуждают возможность жестких ограничений, и разные источники часто высказывают диаметрально противоположные мнения.

«Позиция госпожи Набиуллиной по этому вопросу нам давно известна и понятна, поскольку для Центробанка — это просто головная боль и ничего другого. Тем не менее, я уверена, что Россия не пойдет по пути Китая и полного запрета криптовалют. (…) Как мы помним, в России не получилось запретить даже Telegram, что уж говорить о подобном экономическом явлении», — утверждает Мария Станкевич.

Центробанк 20 ноября опубликовал доклад, в котором обозначил риски использования цифровых активов в России и предложил запретить их оборот и выпуск на территории страны. Bloomberg писал, что к этому решению главу ЦБ Эльвиру Набиуллину подтолкнула Федеральная служба безопасности (ФСБ), однако в Госдуме опровергли эту информацию. Депутаты добавили, что позиция ЦБ по вопросу криптовалют является «самой жесткой из всех», и в Госдуме и правительстве ее пока не поддерживают — есть необходимость в дальнейшей дискуссии.