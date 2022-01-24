Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
ЦСКА
0:0
1-й тайм
live
Дюделанж
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Вегас Голден Найтс
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
26 января
03:00 (Мск)
Аризона Койотс
НХЛ - регулярный чемпионат
Ванкувер Кэнакс
26 января
06:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

В «Зените» отреагировали на массовую драку команды с участием Дзюбы

Гендиректор «Зенита» Медведев заявил, что конфликт в матче с «Ботевом» был урегулирован

Фото: @dzyubasteam

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал потасовку с участием футболистов петербургской команды после товарищеского матча с болгарским «Ботевом». Его слова приводит РБК.

Медведев назвал ситуацию часто встречающейся в футболе и обратил внимание на то, что конфликт был мирно урегулирован. «Просто вспылили на нервах. Да, был небольшой конфликт, но после него все игроки друг с другом пообнимались и мирно разошлись. Тут нет ничего страшного», — заявил он.

Товарищеский матч, приведший к драке, состоялся 22 января. Встречу пришлось завершить на 80-й минуте после фола полузащитника петербуржцев Вильмара Барриоса. Футболисты начали разговаривать на повышенных тонах и толкать друг друга. Нападающий Артем Дзюба, находившийся на скамейке запасных, после финального свистка вышел на поле и присоединился к потасовке.

Встреча прошла в рамках тренировочного сбора в Дубае. Она завершилась со счетом 2:2.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Названный террористом член СПЧ сказал о «зверях пострашнее» Кадырова
Иммунолог перечислил самые распространенные симптомы заражения омикроном
Глава ДНР сообщил о комплексах Javelin в Донбассе
Германия призвала не смешивать территорию НАТО с Украиной
В Кузбассе сообщили об отсутствии планов по закрытию шахты «Листвяжная»
Германия сняла с рассмотрения вопрос об отключении России от SWIFT
Глава СПЧ прокомментировал обвинения Кадырова в адрес Каляпина
Глава ВОЗ рассказал о будущем человечества в условиях COVID-19
В Москве восьмерых террористов приговорили к срокам
В РАН усомнились в окончании пандемии в 2022 году после омикрона
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter