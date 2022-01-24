В «Зените» отреагировали на массовую драку команды с участием Дзюбы

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал потасовку с участием футболистов петербургской команды после товарищеского матча с болгарским «Ботевом». Его слова приводит РБК.

Медведев назвал ситуацию часто встречающейся в футболе и обратил внимание на то, что конфликт был мирно урегулирован. «Просто вспылили на нервах. Да, был небольшой конфликт, но после него все игроки друг с другом пообнимались и мирно разошлись. Тут нет ничего страшного», — заявил он.

Товарищеский матч, приведший к драке, состоялся 22 января. Встречу пришлось завершить на 80-й минуте после фола полузащитника петербуржцев Вильмара Барриоса. Футболисты начали разговаривать на повышенных тонах и толкать друг друга. Нападающий Артем Дзюба, находившийся на скамейке запасных, после финального свистка вышел на поле и присоединился к потасовке.

Встреча прошла в рамках тренировочного сбора в Дубае. Она завершилась со счетом 2:2.